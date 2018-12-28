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Транспортно‑пересадочный узел «Ховрино» с пешеходным переходом открыли в Москве

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Транспортно‑пересадочный узел «Ховрино» с пешеходным переходом открыли в Москве

Москва, 28 декабря. Новый транспортно-пересадочный узел «Ховрино» с пешеходным переходом открыли в российской столице, пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе мэра и правительства города.

Новый транспортно-пересадочный узел «Ховрино» с пешеходным переходом через Октябрьскую железную дорогу, который построили на базе одноименной станции метро, открыли в Москве.

Мэр города Сергей Собянин отметил, что создание ТПУ — одно из самых важных мероприятий по развитию транспортной системы столицы. По его мнению, нужно не только строить станции метро, но и интегрировать в районе все виды городского транспорта. Об этом сообщает РИАМО.

«Например, здесь, в Ховрине, мы создаем новые ворота Москвы для автомобилистов и пассажиров общественного транспорта, прибывающих в город по трассе «Москва — Санкт-Петербург» и по Октябрьской железной дороге», — сказал Собянин.

Автор: Ксения Пудовкина
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