Транспортно‑пересадочный узел «Ховрино» с пешеходным переходом открыли в Москве

Москва, 28 декабря. Новый транспортно-пересадочный узел «Ховрино» с пешеходным переходом открыли в российской столице, пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе мэра и правительства города.

Новый транспортно-пересадочный узел «Ховрино» с пешеходным переходом через Октябрьскую железную дорогу, который построили на базе одноименной станции метро, открыли в Москве.

Мэр города Сергей Собянин отметил, что создание ТПУ — одно из самых важных мероприятий по развитию транспортной системы столицы. По его мнению, нужно не только строить станции метро, но и интегрировать в районе все виды городского транспорта. Об этом сообщает РИАМО.