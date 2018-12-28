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Тройное ДТП с «КамАЗом» парализовало движение на МКАД: опубликовано видео

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Тройное ДТП с «КамАЗом» парализовало движение на МКАД: опубликовано видео

Москва, 28 декабря. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось Московской кольцевой автомобильной дороге: «КамАЗ» влетел в легковое авто, после чего в грузовик врезалось такси.

Аварию зафиксировали на внутренней стороне МКАД после съезда Бирюлево Западное. На место незамедлительно выехали сотрудники ДПС и скорой помощи. Участники ДТП перегородили несколько полос, тем самым серьезно затруднив движение транспорта на участке.

Детальная информация уточняется, данных о пострадавших не поступало.

Автор: Алексей Громов
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