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Мигрант ударил ножом курьера из-за двух iPhone X в Москве

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Мигрант ударил ножом курьера из-за двух iPhone X в Москве

Москва, 28 декабря. Двое безработных мигрантов ударили ножом доставлявшего iPhone X курьера в Москве. Преступление попало в объектив камеры наблюдения.

Мужчины 22 и 28 лет из стран Средней Азии напали на курьера и его приятеля возле подъезда дома на Молдавской улице. Доставлявший покупателю iPhone X молодой человек дал отпор мигрантам, один из который схватил нож и нанес «несколько ударов в область грудной клетки».

Однако курьер с телефонами убежал от злоумышленников, пострадавшего позже госпитализировали. Нападавших задержали, в настоящее время они находятся в следственном изоляторе.

Автор: Алексей Громов
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