Московского бизнесмена Михальченко приговорили к четырем годам и семи месяцам колонии

Москва, 28 декабря. Гендиректора холдинга «Форум» Дмитрия Михальченко по уголовному делу о контрабанде алкоголя в Москве приговорили к четырем годам и семи месяцам колонии.

Басманный суд Москвы признал Михальченко виновным и приговорил его к четырем годам и семи месяцам колонии общего режима, заместителю гендиректора холдинга «Форум» Борису Коревскому назначили пять лет колонии общего режима, а предпринимателю Алексею Мищенко — три года лишения свободы условно. Соответствующее решение было принято и оглашено в пятницу, 28 декабря.

По версии следствия, Михальченко организовал контрабанду элитных алкогольных напитков в 2015 году: продукцию закупали в магазинах Евросоюза, собирали в Гамбурге, после чего перевозили в РФ под видом герметика.