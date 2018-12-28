Москвич пытался провезти через «Внуково» 32 крокодила и шесть тарантулов

Москва, 28 декабря. Житель Москвы привез из Мексики живых крокодильчиков и пауков-тарантулов в подарок для родных и близких.

Мужчина 32 лет пытался провезти через таможню в московском аэропорту «Внуково» 32 живых крокодильчика и шесть пауков-тарантулов. Он объяснил, что животные, приобретенные в туристическом Канкуне, не предназначаются для продажи, их житель столицы хотел подарить своим близким.

Однако стало известно, что москвич ранее владел собственным зоомагазином. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося, мужчину задержали.