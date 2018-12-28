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«Мосгаз» будет работать в усиленном режиме в новогодние праздники

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«Мосгаз» будет работать в усиленном режиме в новогодние праздники

Москва, 28 декабря. «Мосэнерго» и МОЭК в российской столице будут работать в усиленном режиме во время новогодних и рождественских праздников. Соответствующую информацию передает пресс-служба МОЭК.

Компании и предприятия будут принимать целый комплекс мер для обеспечения постоянного снабжения потребителей электроэнергией, теплом и горячей водой, пишет «Вечерняя Москва».

Аварийные службы введены в режим повышенной готовности.

«Организовано дежурство ответственных сотрудников, в круглосуточном режиме осуществляется работа аварийных служб, в режиме повседневной деятельности обеспечено взаимодействие с службами МЧС Москвы, в постоянной готовности находятся собственные профессиональные подразделения спасателей», — отмечается в сообщении.

Автор: Алексей Громов
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