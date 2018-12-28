Москва, 28 декабря. Пассажир рейса Москва — Екатеринбург авиакомпании «Победа» сбежал перед вылетом лайнера. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные, полученные в наземных службах аэропорта «Внуково».

Мужчина, который должен был улететь из Москвы в Екатеринбург, «ушел в неизвестном направлении» после того, как автобусы привезли пассажиров к лайнеру.

«Во время посадки пассажиров во Внуково поступила информация о деструктивном пассажире, который исчез после выхода из автобуса», — отмечает источник ТАСС.

Пассажира задержали на перроне, его передали сотрудникам линейного отдела внутренних дел. Вылет самолета задержали почти на два часа.