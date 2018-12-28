Рейд в пунктах продажи новогодних елей проведут в Москве

Москва, 28 декабря. Рейд в пунктах продажи новогодних елей проводят в российской столице. Об этом сказала председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова.

«Мы должны снять вопросы, которые возникают у москвичей: откуда эти ели, законно ли они привезены», — цитирует «Вечерняя Москва» слова Зотовой.

Рейд проводят для того, чтобы покупатель был уверен в том, что елка прошла фитосанитарный контроль. Если есть какие-либо нарушения, то точку продаж просят их ликвидировать. В случае неисполнения требований ее закрывают.

В рейде принимают участие сотрудники правоохранительных органов, управления развития мелкорозничной торговли Департамента торговли и услуг столицы и члены Молодежной палаты при Мосгордуме, передает агентство новостей «Москва».

В пятницу проверят три точки продажи: Кутузовский проспект дом 38 (район Дорогомилово), Стройковская улица дом 10а (Таганский район), Зеленодольская улица, дом 40 (Кузьминки).