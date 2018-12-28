Преступность в Подмосковье сократилась на 20% за пять лет

Москва, 28 декабря. Преступность в Московской области почти на четверть снизилась в течение пяти лет. Об этом сообщил прокурор региона Алексей Захаров.

Как пишет ТАСС, количество зарегистрированных преступлений в Подмосковье сократилось более чем на 20 процентов за последние пять лет. В частности, число убийств сократилось почти в два раза, изнасилований — на 20,7 процентов, разбоев — на 14,6 процентов, грабежей — на 9,5 процентов.

«Криминогенная обстановка в Московской области характеризуется стабильным снижением уровня преступности», — отметил прокурор.

По словам Захарова, к настоящему моменту статистика стала объективной, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».