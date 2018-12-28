Новый надземный переход открылся в Раменском районе Подмосковья

Москва, 28 декабря. Новый модульный надземный переход открыли на трассе М-5 «Урал» в деревне Островцы Раменского района Московской области. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе Росавтодора.

Надземный переход длиной 28 и шириной 2,5 метра, который свяжет жителей квартала с объектами социальной инфраструктуры, открылся на 30-м километре трассы М-5 «Урал» в деревне Островцы.