Новый надземный переход открылся в Раменском районе Подмосковья
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Москва, 28 декабря. Новый модульный надземный переход открыли на трассе М-5 «Урал» в деревне Островцы Раменского района Московской области. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе Росавтодора.
Надземный переход длиной 28 и шириной 2,5 метра, который свяжет жителей квартала с объектами социальной инфраструктуры, открылся на 30-м километре трассы М-5 «Урал» в деревне Островцы.
«Конструкция сооружения представляет собой сборно-разборный комплекс: в короткие сроки его можно демонтировать и использовать повторно в другом месте», — подчеркивается в сообщении.