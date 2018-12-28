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Трансляции новогодних гуляний в Москве покажут онлайн

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Трансляции новогодних гуляний в Москве покажут онлайн

Москва, 28 декабря. Все желающие смогут увидеть праздничные гуляния на улицах российской столицы онлайн. Об этом сообщает «Официальный сайт Мэра Москвы».

Праздничные гуляния в Москве, посвященные Новому году и Рождеству, можно будет посмотреть на портале «Окно в город» в режиме онлайн. 

«Зрители увидят, как отмечают новогодние праздники на центральных улицах Москвы. Трансляции будут показывать с 3 по 8 января с 12.00 до 22.00», — подчеркивается в сообщении.

В частности, можно будет увидеть праздничную программу на Красной, Манежной и Театральной площадях, улицах Лубянка и Кузнецкий Мост. Также видеокамеры установлены на площадках, где пройдет фестиваль «Путешествие в Рождество», отмечает «Вечерняя Москва».

Автор: Ксения Пудовкина
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