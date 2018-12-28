Звездопад и лунное затмение увидят москвичи в январе 2019 года

Москва, 28 декабря. Жители столицы увидят два астрономических явления в начале 2019 года, передает «Официальный сайт Мэра Москвы» со ссылкой на данные, полученные в Московском планетарии.

Звездный дождь и лунное затмение увидят москвичи 4 и 21 января в следующем году. Первое астрономическое явление, которое продлится с 28 декабря по 12 января, затруднит облачность, отмечает «Вечерняя Москва».

«Пики астрономических явлений будут 4 и 21 января. Первым окажется метеорный поток Квадрантиды. Январский звездопад обещает стать одним из самых ярких в 2019 году. В ночь на 4 января можно будет наблюдать до 120 падающих звезд в час», — подчеркивается в сообщении.

А для того, чтобы разглядеть затмение, которое начнется в 06.34, лучше всего воспользоваться телескопами и биноклями. Астрономическое явление под названием «кровавая Луна» удивит москвичей небесным светилом, полностью ушедшим в тень от Земли.