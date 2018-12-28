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Синоптики предупредили москвичей о морозе и снегопаде 28 декабря

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Синоптики предупредили москвичей о морозе и снегопаде 28 декабря

Москва, 28 декабря. Жителей и гостей российской столицы предупредили о морозной и снежной погоде 28 декабря. Соответствующую информацию опубликовали на сайте «Метеоновости».

В пятницу, 28 декабря, в Москве ожидаются осадки в виде снега, также синоптики обещают умеренно морозную погоду и высокую влажность. Столбик термометра опустится до минус семи градусов. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба, пишет «Вечерняя Москва».

Ветер будет дуть со скорость до пяти метров в секунду.

В Подмосковье ожидается от минус пяти до десяти градусов мороза. Об этом сообщает РИАМО.

Автор: Алексей Громов
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