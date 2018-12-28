Стало известно, когда начнет действовать выросший в два раза штраф за неоплату парковки в Москве

Москва, 28 декабря. Новый штраф за неоплату парковки, размер которого составит 5 тыс. рублей, начнет действовать в Москве с 9 января 2019 года. Соответствующий закон подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Депутаты Московской городской думы ранее приняли закон, согласно которому штраф за неоплату парковки увеличивался с 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей. По мнению депутатов, прежние штрафы не соответствовали степени общественной опасности деяния.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя мэрии, закон вступит в силу через 10 дней с момента его подписания. Учитывая парковочные каникулы, он начнет действовать с 9 января следующего года.

Отметим, с 15 декабря в центре Москвы изменились цены на парковку, сообщала «Газета.ру». Теперь тарифы составят от 80 до 380 рублей в час, также с 15 до 5 минут сократилось время оплаты парковки. Парковки станут бесплатными на время новогодних праздников с 31 декабря по 8 января.