Более 50 предприятий открылись в Подмосковье в 2018 году

Москва, 27 декабря. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии 55 предприятий в регионе в 2018 году.

По его словам, открытий различных предприятий стратегически важно для региона. Воробьев подчеркнул, что на 54 территориях в регионе необходимо создать высокопроизводительные и качественные рабочие места.

В эфире телеканала «360» Воробьев напомнил, что в 2018 году в Кашире, Электростали и Луковицы заработали тепличные комплексы, возведенные в рамках федеральной программы.

Также глава региона подчеркнул, что власти стараются повышать заработную плату в регионе в рамках указа президента страны Владимира Путина.

«В следующем году мы выделили порядка 23 миллиардов на повышение заработных плат и в здравоохранении, и среди педагогов школ, работников культуры, социальной сферы всей остальной», — заявил губернатор.

Отметим, что ранее в Московской области открылись два моста: один в Дубне, он проходит через Волгу, другой — в Серпухове, через Нару, сообщала «Газета.ru».