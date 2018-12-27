Новый онкологический комплекс и детский медцентр появятся в Подмосковье

Москва, 27 декабря. Ультрасовременный онкологический комплекс может появиться в подмосковной Балашихе. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, в новом медцентре появится новое оборудование, а врачи начнут использовать новые методы лучевой терапии в лечении пациентов.

Кроме того, в 2019 году начнутся работы по проектированию и строительству детского медицинского центра и поликлиники в Московской области.

«Мы построим две: одну в Красногорске, еще одна большая современная поликлиника будет либо в Королеве, либо в Балашихе», — сказал Андрей Воробьев в эфире телеканала «360».

Глава региона отметил, что строительство социально значимых объектов такого масштаба стало возможным благодаря федеральным проектам: работы по созданию каждого проекта оцениваются в суммы 10–11 миллиардов рублей. По словам Воробьева, основная задача: построить три комплекса за три три года. В ближайшие пять лет в регионе намерены реализовать четыре больших проекта.

По словам министра здравоохранения Московской области Дмитрия Матвеева, проектные работы по онкологическому центру начнутся уже в 2019 году. На стадию строительства планируют выйти уже в конце 2019 года.

Многопрофильная детская больница в Подмосковье будет рассчитана на 420 коек. Общая площадь, вместе с клинико-диагностическим комплексом, составит около 50 тысяч квадратных метров.