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Снегурочки и Деды Морозы прошли парадом по улицам Москвы

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Снегурочки и Деды Морозы прошли парадом по улицам МосквыМосква, 27 декабря. В Москве состоялся парад Снегурочек. Около полусотни красавиц прошли по улицам Москвы в сопровождении оркестра с Дедами Морозами, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ежегодное шествие сказочных героев стартовало на Тверской площади и завершилось на Кузнецком мосту. Участники подарили сотни улыбок жителям и гостям Москвы.

Снегурочки и Деды Морозы прошли парадом по улицам МосквыОркестр исполнял песни «От улыбки», «Пять минут» и «Три белых коня». Снегурочки танцевали прямо во время парада и катались на каруселях. Самой юной участнице праздника 9 лет, девочка отлично окончила четверть в школе.

Снегурочки и Деды Морозы прошли парадом по улицам Москвы
По словам организатора мероприятия Екатерины Кузнецовой, это традиционный парад в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество».

Автор: Татьяна Костянова
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