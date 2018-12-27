Снегурочки и Деды Морозы прошли парадом по улицам Москвы

Москва, 27 декабря. В Москве состоялся парад Снегурочек. Около полусотни красавиц прошли по улицам Москвы в сопровождении оркестра с Дедами Морозами, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ежегодное шествие сказочных героев стартовало на Тверской площади и завершилось на Кузнецком мосту. Участники подарили сотни улыбок жителям и гостям Москвы.

Оркестр исполнял песни «От улыбки», «Пять минут» и «Три белых коня». Снегурочки танцевали прямо во время парада и катались на каруселях. Самой юной участнице праздника 9 лет, девочка отлично окончила четверть в школе.



По словам организатора мероприятия Екатерины Кузнецовой, это традиционный парад в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество».