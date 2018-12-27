Актрису Макееву экстренно госпитализировали в Москве

Москва, 27 декабря. Российская актриса Анастастия Макеева была срочно госпитализирована после ухудшения состояния здоровья, об этом она сообщила своим поклонникам в Instagram.

Макеева пожаловалась на сильную боль в животе, тошноту, слабость и мигрень. На фото из соцсетей можно видеть капельницу. Актриса подписала снимок «Женщина-терминатор сломалась».

Поклонники любят 37-летнюю артистку за съемки в фильме «Анна Каренина», за участие в детективном сериале «Нюхач», за плодотворную работу на театральных подмостках. Макеева сыграла десятки ролей в театре.