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Звезду Comedy Club обокрали в Москве

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Звезду Comedy Club обокрали в Москве

Москва, 27 декабря. Шоумен Роман Юнусов обратился в полицию Москвы, заявив, что с его банковской карты мошенники списали более 90 тысяч рублей.

Бывший участник Comedy Club назвал материальный ущерб значительным. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, пишет АГН "Москва". Полиция проводит проверку.

Ранее сообщалось, что у сотрудника МХАТа похитили около 140 тысяч рублей. Мошенники общались с жертвой по телефону, после чего с карты москвича исчезла крупная сумма.

Автор: Ирина Селезнева
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