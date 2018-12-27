Полярная сова нашла приют в московском парке «Сокольники»

Москва, 27 декабря. Полярная сова прилетела в московский парк «Сокольники», сообщил глава проекта «Орнитарий» Вадим Мишин.

Птица была немного ослаблена и не смогла спрятаться от стаи ворон. Птицы прогнали сову с Лосиного острова. Теперь за ней присматривают специалисты парка, пишет АГН "Москва".

Ранее сообщалось, что в 24 столичных парках пройдут народные гуляния на Рождество. Москвичей ждут с 13.00 до 19.00 7 ноября. В программе мастер-классы, танцы, праздничное угощение.