Мину времен войны нашли в ливневке на юго-востоке Москвы

Москва, 27 декабря. В дождевой канализации одного из жилых домов в Москве обнаружили минометную мину, сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на юго-востоке Москвы рядом с домом 30 на Самаркандском бульваре. Отмечается, что жто 120-мм мина, предположительно времен Великой Отечественной войны, пишет РИА Новости.

На место ЧП прибыли оперативные службы, работают саперы. Ранее сообщалось, что правоохранительные органы задержали в Москве подозреваемого в убийстве водителя такси.