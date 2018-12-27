«Подвиг учителей»: Собянин рассказал об успехах московских школ в 2018 году

Москва, 27 декабря. Около 300 школ Москвы по уровням читательской и математической грамотности вошли в тройку ведущих школ мира. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, сегодня в российской столице нет откровенно плохих школ, хотя еще в 2010 году к таким относилась четверть от всех учреждений общего образования города. Сейчас все они демонстрируют хорошие показатели. В Москве работают 600 крупных образовательных центров: половина из них вошла в список лучших школ мира.

«Половина! Это замечательный результат! Это подвиг учителей, педагогических коллективов и самих учащихся», — сказал Сергей Собянин в интервью телеканалу «Москва 24».

Он отметил, что уровень результатов ЕГЭ, который показывают московские школьники, вдвое выше, чем в среднем по России. Эти показатели позволяют выпускникам города поступать в лучшие вузы.

Мэр Москвы также назвал главное достижение столичной системы образования: по его словам, сейчас дети могут получить достойный уровень знаний в школе любого района Москвы. Собянин напомнил: раньше в столице были хорошие элитные школы, однако записаться туда на общих основаниях было невозможно: устроить ребенка в такое учреждение можно было «только по большому блату».

«Моей задачей было сделать так, чтобы независимо от того, где ты живешь, ты должен прийти в школу и получить хорошее, классное образование», — отметил Сергей Собянин.

Он вспомнил, что когда-то на его инициативу — выделять равное финансирование всем школам — реагировали с подозрением. Однако сейчас стартовые финансовые возможности у всех школ города одинаковы, и только при определенных результатах образовательному учреждению могут выделить грант.

Ранее руководитель департамента образования и науки Москвы Исаак Калина рассказал, что сейчас школам города выделяют финансирование на каждого конкретного ребенка. Хорошие показатели и высокий рейтинг школы гарантируют получение дополнительных средств на развитие образовательной инфраструктуры. Калина подчеркнул, что каждая школа получает серьезное финансирование.

«Минимум 8% от годового бюджета есть у каждой московской школы в резерве», — отметил Исаак Калина.

Изменения в системе финансирования школьного образования Москвы привели к тому, что по итогам 2018 года средняя зарплата учителя столичной школы выросла до 107,6 тысячи рублей.