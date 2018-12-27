Москвичка вспорола живот мужу во время ссоры

Москва, 27 декабря. На улице Партизанской в Москве произошло ЧП, москвичка пырнула ножом своего безработного мужа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел в районе Кунцево вечером 26 декабря. На место происшествия прибыли оперативные сотрудники и обнаружили раненого мужчину 1988 года рождения.

Пострадавшего срочно госпитализировали в больницу. Медики диагностировали проникающее ранение брюшной и поясничной области, пишет РИАМО. Позднее правоохранительные органы задержали подозреваемую в нападении на мужа, отмечает «Вечерняя Москва».