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Полиция задержала в Москве убийцу таксиста

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Полиция задержала в Москве убийцу таксиста

Москва, 27 декабря. Полиция задержала в Москве подозреваемого в убийстве такиста на улице Крымский Вал, возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении на сайте СК РФ по Москве.

Мужчина напал на водителя такси с ножом в центре города, от полученных травм пострадавший скончался. Во время допроса задержанный объяснил, что с погибшим у него возник конфликт из-за незначительного разногласия.

Продолжается расследование убийства, подозреваемому в ближайшее время предъявят обвинение в убийстве, пишет «Вечерняя Москва».

Автор: Ирина Селезнева
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