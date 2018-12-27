Полиция задержала в Москве убийцу таксиста

Москва, 27 декабря. Полиция задержала в Москве подозреваемого в убийстве такиста на улице Крымский Вал, возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении на сайте СК РФ по Москве.

Мужчина напал на водителя такси с ножом в центре города, от полученных травм пострадавший скончался. Во время допроса задержанный объяснил, что с погибшим у него возник конфликт из-за незначительного разногласия.

Продолжается расследование убийства, подозреваемому в ближайшее время предъявят обвинение в убийстве, пишет «Вечерняя Москва».