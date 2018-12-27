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Синоптики пообещали москвичам небольшой снег и до 10 градусов мороза

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Синоптики пообещали москвичам небольшой снег и до 10 градусов мороза

Москва, 27 декабря. Жителей и гостей Москвы 27 декабря ждет небольшой снег, столбики термометров покажут от 8 до 10 градусов мороза. Об этом сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Четверг порадует москвичей затишьем. На улице будет пасмурно, местами с прояснениями. Возможен небольшой снег при северном ветре со скоростью до 8 метров в секунду, пишет «Вечерняя Москва».

Спасатели предупредили водителей о возможной гололедице, необходимо быть внимательными на дороге. Не стоит совершать опасных маневров во время езды.

Автор: Ирина Селезнева
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