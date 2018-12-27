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Москвичей пригласили отпраздновать Рождество в 24 городских парках

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Москвичей пригласили отпраздновать Рождество в 24 городских парках

Москва, 27 декабря. Столичные парки подготовили праздничную программу к 7 января, для москвичей и гостей города откроют мастерские по созданию народных инструментов, дадут уроки кадрили, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

В 24 городских парках будут петь колядки и выступать фольклорные коллективы на Рождество. Народные гуляния стартуют в 13.00 и завершатся к 19.00. По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, готовится масштабная развлекательная программа.

Литературные чтения, катания на санях, запряженных лошадьми. А в парке Победы москвичи смогут отчеканить памятную монетку.

Автор: Ирина Селезнева
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