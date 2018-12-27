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Москвичка упала под поезд на станции метро «Теплый стан»

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Москвичка упала под поезд на станции метро «Теплый стан»

Москва, 27 декабря. Пассажирка упала на рельсы на станции «Теплый стан» Калужско-Рижской линии, сообщили Федеральному агентству новостей в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

У женщины закружилась голова, она оступилась и упала под прибываший поезд. Инцидент произошел около 08.00, москвичка 1963 года рождения от госпитализации отказалась.

Как пояснил руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев, машинист применил экстренное торможение. Пассажиры и сотрудники УВД помогли пострадавшей подняться на платформу.

Напряжение на жестком пути восстановили около 08.20. Очевидцы происшествия подтвердили, что падение произошло по неосторожности. Инцидент не повлиял на работу Калужско-Рижской линии, поезда ходят в штатном режиме.

Автор: Ирина Селезнева
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