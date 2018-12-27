Новогодними елками украсили московские вокзалы

Москва, 27 декабря. Самая высокая ель появилась на Белорусском вокзале, а на Ленинградском вокзале елку украсили игрушками, которую сделали дети железнодорожников, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Все девять вокзалов Москвы украсили елками и новогодними игрушками. Красиво наряженные деревья можно увидеть в залах ожидания, в общей сложности, вокзальные комплексы украшают 14 елей высотой до восьми метров.

Новогодние деревья не мешают проходу пассажиров, а туристы фотографируются с зелеными красавицами. Отмечается, что 31 декабря на всех вокзалах по громкоговорителю поздравят пассажиров с наступающим 2019 годом. Гостей города поздравят Снегурочки и Деды Морозы, они будут ходить по залам и дарить подарки.