В Москве 70 светофоров оснастили светящимися опорами в 2018 году

Москва, 27 декабря. В 2018 году дополнительной подсветкой оборудовали светофоры по 59 адресам, в декабре новая подсветка появилась еще на 11 пешеходных переходах, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Хай-тек подсветку водители видят издалека даже в тумане. Отмечается, что светодиодные ленты крепятся на опору светофора и снижают число аварий с участием пешеходов.

Зеленым, желтым и красным светом загорается не только сам светофор, но и светодиодная лента. Как рассказал заммэра Москвы по воросам транспорта Максим Лискутов, подсветку устанавливают на наиболее аварийных участках московских дорог.