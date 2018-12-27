В Москве увеличат число дорожных камер

Москва, 27 декабря. Число камер в российской столице, фиксирующих нарушения ПДД, в том числе несвоевременную остановку и неоплату парковки, станет больше.

Такой информацией с «Известиями» поделились в московском Центре организации дорожного движения, уточнив, что количество комплексов фотовидеофиксации в Москве может вырасти в 1,5 раза.

Речь идет о 140 новых так называемых парконах, или мобильных комплексах фотовидеофиксации, устанавливаемых на автомобили. Еще 200 комплексов будут фиксировать непропуск пешеходов на нерегулируемых переходах.

Однако, как считает координатор общественного движения «Автомобилисты Москвы» Леонид Антонов, еще одна причина увеличения числа камер – заинтересованность властей в пополнении бюджета.