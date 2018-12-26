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Самолет «Уральских авиалиний» совершил рейс из «Внуково» в «Домодедово»

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Самолет «Уральских авиалиний» совершил рейс из «Внуково» в «Домодедово»

Москва, 26 декабря. Пассажирский самолет Airbus A320, принадлежащий компании «Уральские авиалинии», совершил перелет из столичного аэропорта «Внуково» в «Домодедово», сообщил источник Федерального агентства новостей.

Самолет выполнял рейс из Иркутска в Екатеринбург с пересадкой в «Домодедово». Однако лайнер сел во «Внуково», где совершил заправку, полет между двумя аэропортами занял 21 минуту.

Как сообщает сервис «Яндекс. Расписание», вечером 26 декабря в столичных аэропортах в общей сложности задержали 54 рейса, восемь отменили.

Автор: Ирина Селезнева
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