Москвичка частично ослепла после «укола красоты»

Москва, 26 декабря. Старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова сообщила, что ведомство проверяет информацию о том, что клиентка столичной клиники эстетической медицины ослепла после оказанной ей услуги.

Предоставленные услуги не отвечают требованиям безопасности для здоровья клиента. По данным СМИ, в одну из московских клиник обратилась местная жительница.

Она попросила провести коррекцию под глазами. Косметолог вколола ей филлеры (наполнители), после чего женщина потеряла зрение в правом глазу. Ей вызвали скорую, в больнице диагностировали закупорку глазной артерии.

Следственные органы проверяют инцидент, выясняют все обстоятельства произошедшего, пишет РЕН ТВ.