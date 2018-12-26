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Власти Подмосковья выделят почти 280 млн рублей на паллиативную помощь

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Власти Подмосковья выделят почти 280 млн рублей на паллиативную помощь

Москва, 26 декабря. На развитие паллиативной помощи в 2019 году в Подмосковье выделят почти 280 миллионов рублей, сообщил глава комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья Андрей Голубев.

Президент России Владимир Путин назвал паллиативную помощь основным направлением, которое необходимо развивать в современной медицине. По словам Голубева, в области работает 30 паллиативных отделений и 16 мобильных групп, есть 523 койки для больных, передает «360». 

Паллиативная помощь подразумевает специальный подход к пациенту, который болен серьезным заболеванием. Медики создают для таких больных условия, при которых пациент чувствует себя намного лучше, в том числе с психологической точки зрения.

Автор: Ирина Селезнева
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