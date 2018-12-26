Мосгорсуд рассмотрит жалобу на заочный арест Браудера
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Москва, 26 декабря. Мосгорсуд проверит законность заочного ареста основателя британского фонда Hermitage capital Уильяма Браудера по делу об организации преступного сообщества. Заседание состоится 23 января 2019 года.
Как сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко, будет рассматривать апелляционная жалоба на постановление Тверского суда Москвы. В России Браудера дважды осудили заочно.
В 2013 году его признали виновным в уклонении от уплаты налогов и приговорили к 9 годам тюрьмы. Летом 2014 года Браудера объявили в международный розыск. Генпрокуратура России направила запрос в Интерпол на арест бизнесмена, пишет ТАСС.
Браудер — американец с гражданством Великобритании он инвестировал в российские ценные бумаги и выводил прибыль за границу.