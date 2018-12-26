Мосгорсуд рассмотрит жалобу на заочный арест Браудера

Москва, 26 декабря. Мосгорсуд проверит законность заочного ареста основателя британского фонда Hermitage capital Уильяма Браудера по делу об организации преступного сообщества. Заседание состоится 23 января 2019 года.

Как сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко, будет рассматривать апелляционная жалоба на постановление Тверского суда Москвы. В России Браудера дважды осудили заочно.

В 2013 году его признали виновным в уклонении от уплаты налогов и приговорили к 9 годам тюрьмы. Летом 2014 года Браудера объявили в международный розыск. Генпрокуратура России направила запрос в Интерпол на арест бизнесмена, пишет ТАСС.

Браудер — американец с гражданством Великобритании он инвестировал в российские ценные бумаги и выводил прибыль за границу.