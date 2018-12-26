Хакеры атаковали сайт конкурса «Мисс «Подмосковье сегодня»

Москва, 26 декабря. Организаторы конкурса «Мисс «Подмосковье сегодня» сообщили о хакерской атаке, некоторым участницам увеличили число голосов, а другим уменьшили.

Руководитель конкурса Любовь Королева рассказала, что к ней обратились несколько участниц. Девушки пожаловались на резко уменьшившееся число лайков. Программисты проверили информацию и выяснили, что атака на сайт конкурса произошла в середине декабря.

Королева добавила, что число голосов вернули к показателям до хакерской атаки. Организаторы решили, что для прозрачности конкурса следует продлить голосование до 31 января, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».