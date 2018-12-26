Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Хакеры атаковали сайт конкурса «Мисс «Подмосковье сегодня»

32
0 Оставить комментарий

Хакеры атаковали сайт конкурса «Мисс «Подмосковье сегодня»

Москва, 26 декабря. Организаторы конкурса «Мисс «Подмосковье сегодня» сообщили о хакерской атаке, некоторым участницам увеличили число голосов, а другим уменьшили.

Руководитель конкурса Любовь Королева рассказала, что к ней обратились несколько участниц. Девушки пожаловались на резко уменьшившееся число лайков. Программисты проверили информацию и выяснили, что атака на сайт конкурса произошла в середине декабря.

Королева добавила, что число голосов вернули к показателям до хакерской атаки. Организаторы решили, что для прозрачности конкурса следует продлить голосование до 31 января, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.