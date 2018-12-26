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Воробьев назвал 2018 год «прорывным» в отношениях с Москвой

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Воробьев назвал 2018 год «прорывным» в отношениях с Москвой

Москва, 26 декабря. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подвел итоги года. Он назвал 2018 год «прорывным» во взаимоотношениях с Москвой.

Андрей Воробьев заявил, что у властей Помосковья хорошие отношения с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Он отметил, что уходящий год развеял миф о конфликте интересов двух регионов.

Москва и Московская область состоят в партнерских отношениях, это касается и вопроса мусора, и льготного проезда, и работы с дачниками, а также проекта по чистой воде и туризму. Воробьев отметил, что руководство Москвы и области идет на взаимные уступки, что делает жизнь в Подмосковье комфортнее.

Губернатор добавил, что управленцы Москвы и Подмосковья находятся в тесном контакте, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Автор: Ирина Селезнева
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