Движение транспорта в центре Москвы перекроют в новогоднюю ночь

Москва, 26 декабря. В центре Москвы 31 декабря ограничат движение транспорта из-за проведения праздничных фейерверков, сообщили в информационном центре транспортного комплекса российской столицы.

С 23.50 31 декабря до 00.10 1 января автомобили не смогут проехать по Большому Москворецкому мосту и Москворецкой набережной. Будет закрыт Васильевский спуск, Кремлевская, Софийская набережные.

Столичные власти перекроют улицу Академика Глушко от улицы Поляны до Дмитрия Донского, Физическую улицу от Калужского шоссе до Солнечной улицы.

Некоторые ограничения вступили в силу с 26 декабря из-за проведения общероссийской елки в Кремле. Ранее сообщалось, что в Москве заработала нейросеть, которая позволяет фиксировать нарушения правил дорожного движения.

Смарт-система работает автономно и не требует вмешательства в ее работу сотрудников ГИБДД. Также в Москве повысили до 5 тысяч рублей штраф за неоплаченную парковку.