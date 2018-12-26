Нейросеть для фиксации нарушений ПДД запустили в Москве

Москва, 26 декабря. В российской столице заработала нейронная сеть, которая позволяет фиксировать нарушения ПДД на дорогах.

Новая технология способна сверять марку и номер авто и исключать погрешности при процессе распознавания видеокамерой номерного знака. Отметим, что ранее центр видофиксации распознавал исключительно номер машины.

Затем сотруднику ГИБДД приходилось вручную вводить данные и принимать решение о том, было ли нарушение. Умная нейросеть способна автоматизировать процесс и не требует внешнего вмешательства.

Перепроверка понадобится только в том случае, если номер автомобиля-нарушителя не соответствует зарегистрированному. Ранее сообщалось об увеличении вдвое суммы штрафа за неуплату парковки в Москве.