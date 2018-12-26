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Москва примет рекордное число туристов в новогодние праздники

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Москва примет рекордное число туристов в новогодние праздники

Москва, 26 декабря. В предстоящие новогодние праздники в Москве будет побит рекорд по числу туристов, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Градоначальник не сомневается, что рекорд по посещаемости Москвы будет побит. Он отметил, что на данный момент забронировано 100% мест в отелях и гостиницах в столице. Все билеты на поезда, самолеты и автобусы по направлению в Москву были раскуплены.

Собянин пояснил, что в прошлые годы в Москве было около 30-40% свободных мест в отелях на Новый год. В этом году в Москву устремятся не только российские, но и иностранные туристы, резюмировал мэр.

Автор: Ирина Селезнева
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