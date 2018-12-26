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Спикер Мосгордумы подвел итоги осенней сессии

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Спикер Мосгордумы подвел итоги осенней сессии

Москва, 26 декабря. В течение осенней сессии в Мосгордуме состоялось 7 заседаний, на которых депутаты рассмотрели 76 вопросов, сообщил журналистам спикер московского парламента Алексей Шапошников.

Из 120 принятых документа 24 — городские законы, 96 постановлений. В адрес Мосгордумы поступило более 4,5 тысяч обращений граждан. Шапошников перечислил наиболее значимые законы.

В апреле депутаты внесли поправки в избирательный кодекс Москвы, продлив время работы избирательных участков с 20.00 до 22.00. Члены Общественной палаты получили право стать наблюдателями.

Горожане получили право голосовать по месту фактического нахождения. Кроме того, Мосгордума распространила региональные льготы для пенсионеров на лица предпенсионного возраста.

Автор: Ирина Селезнева
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