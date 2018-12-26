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Собянин рассказал о рекордах Москвы в 2018 году

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Собянин рассказал о рекордах Москвы в 2018 году

Москва, 26 декабря. Мэр российской столицы Сергей Собянин считает, что 2018 год стал рекордным по многим показателям, в том числе по числу туристов и по объемам строительства.

Собянин пообщался с москвичами и почувствовал, что в столице многое меняется в лучшую сторону. В 2018 году жители Москвы стали больше любить и гордиться своим городом, сказал он в эфире телеканала «Москва 24».

Туризм стал приносить в казну города все больше средств, это помогло реализовать часть программы реновации. Город превращается в «яркий праздник» для иностранцев.

По словам заммэра Москвы по строительству Марата Хуснуллина, в этом году ввели в эксплуатацию 127 километров дорог, к концу года введут в эксплуатацию 8,5 млн квадратных метров недвижимости. Еще одним рекордом Москвы стал единовременный запуск после строительства семи станций метро на Солнцевской линии.

Автор: Ирина Селезнева
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