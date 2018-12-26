Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Срочная новость
Порошенко объявил о прекращении военного положения на Украине
Читать Новость
Происшествия

Три иномарки столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве: опубликовано видео

251
0 Оставить комментарий

Три иномарки столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве: опубликовано видео

Москва, 26 декабря. На Кутузовском проспекте в Москве попали в ДТП с три иномарки. Видео с места происшествия появилось в распоряжении Федерального агентства новостей.

В аварию попали две BMW‎ и один автомобиль Audi. На место инцидента прибыли оперативные службы. ДТП спровоцировало небольшой затор на дороге, другие автомобили движутся на данном участке со сниженной скоростью.

На кадрах видно, что две черные иномарки сильно пострадали при столкновении. Правоохранительные органы проводят проверку, выясняются обстоятельства ДТП.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.