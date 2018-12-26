Три иномарки столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве: опубликовано видео

Москва, 26 декабря. На Кутузовском проспекте в Москве попали в ДТП с три иномарки. Видео с места происшествия появилось в распоряжении Федерального агентства новостей.

В аварию попали две BMW‎ и один автомобиль Audi. На место инцидента прибыли оперативные службы. ДТП спровоцировало небольшой затор на дороге, другие автомобили движутся на данном участке со сниженной скоростью.

На кадрах видно, что две черные иномарки сильно пострадали при столкновении. Правоохранительные органы проводят проверку, выясняются обстоятельства ДТП.