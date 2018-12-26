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Мосгордума увеличила вдвое штраф за неуплату парковки

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Мосгордума увеличила вдвое штраф за неуплату парковки

Москва, 26 декабря. Депутаты Мосгордумы поддержали законопроект об увеличении штрафа за неуплату парковки с 2,5 тысяч рублей до 5 тысяч рублей.

Стоимость стоянки автомобиля на платной парковке на улице в течение суток может составлять от 960 до 7140 рублей в зависимости от места парковки и времени суток. В капитальном паркинге — от 1,2 тысячи рублей до 14,4 тысячи рублей.

В пояснительной записке к документу отмечается, что услуги по парковке по-прежнему остаются востребованными. Увеличение штрафа за неоплату парковки направлено на нарушителей.

Депутаты считают, что москвичи должны соблюдать региональное законодательство, пишет РИАМО. Ранее сообщалось, что в столице оценят число машин каршеринга на платных парковках.

Автор: Ирина Селезнева
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