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Новогодние видеоролики покажут на 50 цифровых билбордах в Москве

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Новогодние видеоролики покажут на 50 цифровых билбордах в Москве

Москва, 26 декабря. Жители и гости Москвы могут наблюдать новогодние видеоролики на 50 цифровых билбордах и фасадах домов на Новом Арбате, Тверской улице, сообщает департамент ЖКХ Москвы.

С 29 декабря на домах-книжках на Новом Арбате появится архитектурная подсветка, тематическая анимация. Отмечается, что к праздникам украсят более двух тысяч объектов.

Около 20 тысяч светильников находятся на зданиях, мостах и работают в праздничном режиме. По словам главы департамента ЖКХ Москвы Гасана Гасанджиева, в городе появится свыше 1600 поздравительных плакатов на рекламных носителях. На опорах наружного освещения находятся светящиеся кронштейны, пишет РИАМО.

Автор: Ирина Селезнева
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