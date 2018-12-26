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Автомобиль каршеринга протаранил КПП аэропорта «Домодедово»

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Автомобиль каршеринга протаранил КПП аэропорта «Домодедово»

Москва, 26 декабря. В столичном аэропорту «Домодедово» автомобиль каршеринга врезался в контрольно-пропускной пункт, сообщили очевидцы происшествия.

Инцидент произошел около 07.40 26 декабря. Автомобиль въехал в турникет, пострадал один сотрудник аэропорта, его срочно госпитализировали в ближайшую больницу. Пострадавших среди пассажиров нет.

Как сообщил глава пресс-службы аэропорта Александр Власов, машина ехала по внутрипортовой дороге, водитель не справился с управлением и совершил наезд на турникеты КПП. Для пассажиров проезд к терминалу свободный, пишет «Ридус».

Автор: Ирина Селезнева
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