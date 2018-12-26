Медики посоветовали не объедаться мандаринами

Москва, 26 декабря. Медики порекомендовали москвичам не злоупотреблять мандаринами в новогодние праздники, потому что это грозит аллергической реакцией.

В Центре аллергологии и иммунологии больницы №52 департамента здравоохранения Москвы напомнили, что аллергикам можно съесть только дольку мандарина. В противном случае на коже могут появиться высыпания или человек почувствует зуд.

Как отмечает АГН «Москва», у остальных реакция на мандарины можнт зависить от количества съеденного. Правильным решением будет не злоупотреблять цитрусовыми. Если у вас проявились симптомы, примите антигистаминный препарат, но лучше обратиться к профильносму специалисту, пишет «Вечерняя Москва».