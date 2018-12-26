Первый информационно-туристский центр открылся в Москве

Москва, 26 декабря. В Москве на площади Ярославского вокзала заработал первый туристско-информационный центр, чтобы проконсультировать путешественников о поездках по Подмосковью на зимних праздниках.

Центральная пригородная пассажирская компания открыла центр, чтобы помочь туристам. Консультанты с 09.00 до 20.00 будут рассказывать об экскурсиях, которые можно совершить на электричках.

Кроме путешествий по Московской области путешественники смогут поехать и в соседние регионы. Специалисты разработают маршрут для экскурсантов или найдут тур, к которому можно присоединиться, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что на БКЛ в Москве появится новая станция метро в стиле минимализма. Столичные власти уже утвердили проект.