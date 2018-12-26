Станцию БКЛ «Авиамоторная» метро Москвы оформят в стиле минимализма

Москва, 26 декабря. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сообщил, что при разработке дизайна новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) архитекторы обратились к авиационной тематике. Здание будет выполнено в стиле минимализма, говорится в сообщении на официальном сайте мэры Москвы.

Станцию «Авиамоторная» оформят в стиле минимализма. Проект был утверждет столичными властями, станцию откроют до конца следущего года. Кузнецов пояснил, что колонны и светильники в вестибюле будут повторять форму самолета.

Вестибюль будет просторный и светлый, создающий ощущение воздуха. На потолке появится множество светодиодных лапочек, добавил он, пишет «Вечерняя Москва».