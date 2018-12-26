Московские власти могут освободить профсоюзы от уплаты земельного налога

Москва, 26 декабря. Мосгордума рассмотрит законопроект, по которому профсоюзы могут освободить от уплаты земельного налога в столице.

В настоящий момент учреждения, финансируемые за счет профсоюзов, могут не платить земельный налог в Москве. Льготой могут пользоваться учреждения в сфере образования, культуры, здравоохранения, физкультуры, спорта и социального обеспечения.

Как сообщает «Парламентская газета», если законопроект примут, то льгота будет распространяться на профсоюзы и их первичные организации.

Также поправка может затронуть малый и средний бизнес, использующий торговые площади меньше 300 квадратных метров. В законопроекте прописано снижение ставок от 2% до 10% для объектов с торговыми залами от 50 до 300 метров, а также на 10% для объектов площадью до 50 квадратных метров.

Отметим, что рассмотрение законопроекта запланировано на 26 декабря. В Мосгордуме выступит руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Владимир Ефимов.