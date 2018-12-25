Неизвестный устроил пиротехническое шоу на крыше здания комплекса Москва-Сити

Москва, 25 декабря. Очевидцы передали Федеральному агентству новостей видео с необычным «представлением» на крыше одного из зданий комплекса Москва-Сити: неизвестный зажег нечто, похожее на гигантский бенгальский огонь.

Как сообщили очевидцы, неизвестный около половины десятого вечера во вторник забрался на крышу здания IQ-quarter и зажег нечто пиротехническое, похожее на гигантский бенгальский огонь.

Автор «представления» неизвестен. Как и его мотивы. Очевидцы предположили, что таким образом неизвестный решил поднять настроение москвичам в преддверии Нового года.